Calaiò: "Il Napoli deve trovare le alternative giuste sul mercato. Zielinski? Spero resti, ma certe offerte..."

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La nuova maglia del Napoli è bellissima, mi sarebbe piaciuto indossarla perché è spettacolare e con lo scudetto ha un fascino unico. Osimhen? Il mercato del Napoli non ha ancora preso il via, ma l’importante è ripartire dalla base dei top player dell’anno scorso. Se dovesse andare via solo Kim bisognerebbe prendere solo un difensore di livello, il club deve trovare le alternative giuste per aumentare il valore della panchina. Osimhen è il punto di riferimento e mi auguro che resti in azzurro, poi bisognerà vedere le altre squadre che faranno perché l’Inter si sta rinforzando e sarà un’avversaria difficile da battere”.

Su Zielinski e l'offerta araba: "Da tifoso vorrei che restasse a Napoli, però è normale che in una carriera calcistica ci sono delle scelte di vita da fare. Lui con lo scudetto ha chiuso un cerchio, se ti arriva l'offerta da 12 milioni all'anno a 30 anni è normale che ci devi pensare bene".