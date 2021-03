Calaiò: "Gattuso fa bene ad alternare i portieri! Mertens e Osimhen insieme? Solo quando avranno recuperato"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente della Salernitana.

"Alternanza dei portieri? Gattuso ha fatto bene, sono due portieri ottimi, uno più giovane e uno d'esperienza, entrambi sono bravi con i piedi. Secondo me vengono gestiti bene, nessuno dei due potrà restare scontento. Per un discorso societario però forse è meglio puntare su Meret che è un patrimonio societario, Ospina non credo che giocherà ancora 10 anni. Osimhen e Mertens di nuovo insieme dal primo minuto? Ci può stare, si erano già collaudati bene. La cosa primaria però è di recuperare la condizione di entrambi, così come quella di Lozano. Quando tutti saranno a disposizione e staranno bene si potrà riproporre. Per Osimhen è stato un bene anche ritrovare un gol, per una questione di fiducia in sé stesso. Insigne? Io penso che non bisogna scandalizzarsi se sta facendo gol. Ha ruolo, carisma e importanza per fare ogni anno questi numeri. Ormai è il capitano e deve provare a essere leader e avere più personalità per caricarsi la squadra sulle spalle. Mi auguro che in futuro i numeri di Insigne siano sempre questi, le qualità le ha. Fa strano quando in alcune partite non è decisive, sono contento che si stia ritagliando uno spazio e stia dimostrando il suo valore. Lui soffre quando le cose vanno male, si è visto dopo il Sassuolo".