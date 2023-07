Calaiò: "Frattesi futuro top player nel ruolo, tra lui ed Elmas scelgo..."

Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Paragone Elmas-Frattesi? A me il centrocampista del Sassuolo piace e l’avrei proposto al Napoli. Elmas è molto duttile e può fare il jolly, mentre Frattesi è la mezz’ala d’eccellenza perché si inserisce e vede la porta molto bene. Detto questo ha fatto cose straordinarie nel Sassuolo ed in una big può solo migliorare, in prospettiva lo reputo un top player e lo stiamo vedendo anche in Nazionale.

Vlahovic al posto di Osimhen? Il centravanti della Juventus mi piace tanto, ma forse per come gioca Rudi Garcia serve un profilo differente se dovesse andare via il nigeriano. Osimhen ha fame ed è impulsivo, detta la verticale come pochi”.