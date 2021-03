Calaiò: "De Laurentiis molto scaramantico, forse anche per questo continua il silenzio stampa..."

Ultime notizie calcio Napoli - Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Conoscendo De Laurentiis, è molto scaramantico. Magari anche per questo continua il silenzio stampa dopo queste ultime due vittorie. Negli ultimi mesi ci sono stati problemi tra allenatore e società e con questo silenzio stampa si sono chiusi tutti in una bolla, staccati dal mondo esterno".