Cajuste sincero: "Impressionato da questo Napoli, l'anno scorso ho visto tante loro partite e non pensavo di ritrovarmi qui"

Cajuste in conferenza stampa! Oggi la SSC Napoli ha presentato il secondo acquisto del calciomercato estivo 2023-2024: il centrocampista Jens Cajuste ha risposto alle domande dei giornalisti ed è stato così presentato ufficialmente come calciatore del Napoli. Ecco uno stralcio delle sue parole:

Sul centrocampo del Napoli: "Sono stato impressionato dal primo minuto degli allenamenti. L'anno scorso ho seguito il Napoli anche in Champions e non mi aspettavo di ritrovarmi qui, per me è una sensazione straordinaria. Ho guardato il primo match dalla panchina ed ho visto una grande squadra, di un grande centrocampo".