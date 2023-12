Cajuste: "Sorpreso della chiamata del Napoli, impressionato dalla passione per il calcio in città. Ho imparato una parola in napoletano. Amo il basket e le serie tv. In Cina che esperienza" | VIDEO

Jens Cajuste arrivato questa estate dal Reims, il centrocampista svedese si racconta in un video pubblicato dal canale Youtube della Ssc Napoli. Dalla sua infanzia in giro per il mondo fino ad arrivare allo sbarco, quasi improvviso, in Italia.

"Ciao, sono Jens Cajuste. Ho 24 anni e sono svedese.

Ho iniziato a giocare a calcio in Cina, dove ho vissuto circa quattro anni con la mia famiglia. Poi mi sono trasferito in Svezia. Lì ho giocato per molti anni in un club svedese chiamato Orgryte. Successivamente ho giocato in Danimarca col Midtjylland, poi in Francia col Reims. Ora sono qui in Italia

Ho vissuto in Cina ed è stata una grande esperienza per uno piuttosto piccolo: quando ci siano trasferiti avevo circa cinque-sei anni.Mia sorella era un po' più grande di me, quindi ha più ricordi di me. Lì è una cultura molto interessante e sorprendente. Ed è stata una bellissima esperienza: abbiamo iniziato a vivere in una piccola città di circa 3 milioni di persone, che si chiama Loyan prima di trasferirci nella capitale. Lì come famiglia abbiamo vissuto molte avventure e complessivamente è stato fantastico.

Quando ho ricevuto la chiamata del Napoli, inizialmente sono rimasto sorpreso: non mi aspettavo la chiamata di un grande club. Ho provato una garnde gioia, la mia prima reazione è stata di grande soddisfazione condivisa con i miei fratelli. Decisamente ero felice.

Sicuramente sono rimasto colpito da tutta la passione che c'è in giro per la città di Napoli per il gioco del calcio. Impressionato dal club, dallo stadio, ogni angolo della città.

Tutto molto bello, qui è stato un primo periodo fantastico per me. Ci sono così tanti posti che non vedo l'ora di visitare non appena avrò tempo, mi piace molto la città.

Nel tempo libero mi piace molto rilassarmi, mi piace stare a casa, stare con la famiglia e gli amici. Oppure gioco e guardo qualunque serie tv. In generale mi piace prendermela comoda per la maggior parte del mio tempo libero.

Le mie passioni? Oltre al calcio, giocavo anche a basket: direi che queste sono le due passione. Seguo l'NBA, la mia squadra preferita è Golden State, dove gioca Stephen Curry.

Il mio idolo nel basket? Kobe Bryant. Nel calcio direi Andrea Pirlo o Paul Pogba.

Pizza? Mi piace ma devo stare molto attento con la dieta. Appena ho la possibilità però ne mangio una fetta.

Caffè? Devo essere sincero, inizialmente non mi piaceva molto. Poi ho iniziato ad appassionarmi, quindi adesso ogni mattina e ogni giorno prendo un caffè espresso: adesso amo prendere il caffè.

Parole in napoletano? Ne ho imparata una soltanto: 'e llente' (mimando gli occhiali n.d.r.)

Mi piace la musica ma non ho un genere preferito: ascolto un po' di tutto. Non ho un'artista preferito.

Ringrazio tutti per aver guardato il video, ringrazio tutti i tifosi: vi aspetto allo stadio.