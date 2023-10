Cajuste: "Mi piace lavorare con Garcia, mi ha aiutato molto! A Napoli dopo l'esordio cresco giorno dopo giorno. Questione Osimhen? Ne abbiamo parlato nello spogliatoio"

Ultime notizie Napoli - Il centrocampista svedese del Napoli Jens Cajuste, ha parlato dal ritiro della Nazionale del momento del Napoli.

Di seguito le dichiarazioni del centrocampista svedese del Napoli Jens Cajuste, riportate da Sportbladet.

“Il clima in città dipende dal risultato delle partite, non solo nella squadra: se vai in un ristorante dopo una sconfitta, non c’è la stessa accoglienza come dopo una vittoria. Te ne rendi conto subito.

Il mio debutto? Dopo il rigore causato non poteva certo andare peggio (ride, ndr). Le aspettative sono molto alte, ma penso di inserirmi meglio giorno dopo giorno e sento di crescere.

Mi piace lavorare con Rudi Garcia, è un gran allenatore. Mi ha aiutato molto, lui è francese ed io arrivo dalla Francia, quindi ci troviamo nel modo di comunicatore. Questa cosa è come se mi facesse sentire al sicuro.

La questione Osimhen? Non seguo molto i social, l’ho sentito. Sono rimasto un po’ sorpreso, ma non ci ho pensato molto perchè c’erano argomenti più importanti: la situazione mi ha sorpreso perchè riguardava strettamente un solo giocatore, quindi non posso dire di più. Ne abbiamo parlato un po’ nello spogliatoio, ma si stava avvicinando la partita contro il Real Madrid quindi siamo andati oltre. Se fosse successo a me? Certo non sarei stato felicissimo”