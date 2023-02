Caiazza: "Stadio Picco razzista e vergognoso. Juventus? Dovrebbero annullarle parecchi titoli"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, scrive su calciomercato.com:

“Anche in un "Picco" razzista e vergognoso il suo Napoli ha fatto la differenza. Spero che possano togliere i 15 punti di penalizzazione alla Juventus affinché non si dica che questo torneo sia falsato e che eventualmente il Napoli vincerà uno scudetto farlocco. Già oggi il popolo bianconero, soprattutto quello che vive in riva al Golfo, non si dà pace per questo strapotere azzurro e per minimizzare la forza partenopea dice che così è troppo facile. Ma se la matematica non mi inganna pur ridando i 15 punti alla Signora il distacco dal primato resta ancora di -18. Quindi non vedo dove sia il problema. Dovessimo tornare indietro di qualche anno, viste le motivazioni della Procura Federale sul caso plusvalenze, si dovrebbero annullare parecchi titoli a Madama”