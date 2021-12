Caiazza: "Insigne a Toronto? Sono soldi che lui qui non guadagnerebbe nemmeno alla Juventus"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mercato Napoli? Non credo in un modello Anguissa perchè ci sono due assenze pesanti come Koulibaly e Manolas, il Napoli ha solo due centrali di cui uno arrivato come quarta scelta: nessuno pensava che Juan Jesus potesse diventare un punto di riferimento, adesso invece è un titolatissimo. Spalletti non può passare tutto gennaio con solo due centrali, credo Giuntoli stia lavorando velocemente perchè nei primi giorni di gennaio possa aggregare un nuovo centrale. Per il terzino sinistro si aspetti l’uscita di Ghoulam, l’impellenza è maggiore al centro.

Insigne a Toronto? Credo stia facendo di tutto per ingaggiarlo, sono soldi che lui qui non guadagnerebbe nemmeno alla Juventus. L’offerta è importantissima, ma serve capire anche l’aspetto familiare: la moglie avrebbe intenzione di trasferirsi in Canada? Davanti a tanti soldi, tutto è possibile. Ad inizio 2022 il Napoli avrà la comunicazione sulla prossima squadra di Lorenzo Insigne”