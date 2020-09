Caiazza: "Avete visto cos'ha fatto Osimhen quando ha sbagliato il goal ieri? Sui social già prendono in giro Milik"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Devo fare i complimenti a Petagna per l'impatto che ha avuto coi suoi nuovi compagni. Sembra che giochi insieme ai compagni da un anno e non da una settimana. E' stata fatta una scelta oculata nei confronti di un calciatore che il Napoli non aveva in rosa. E' vero che ieri s'è giocato col Pescara, ma vale la pena tenere uno come lui. Osimhen? Non mi aspettavo che brillasse come nelle prime due sfide, ma prego tutti di non dare alcun giudizio perchè deve ambientarsi in un clima ed in una società nuova. Tutto è nuovo per lui. Ha fame perchè ieri il portiere del Pescara gli ha regalato il pallone, lui non è riuscito a far goal e s'è arrabbiato moltissimo con sè stesso. Lavorando a Castel di Sangro così tanto deve ancora smaltire i carichi di lavoro perchè ha un fisico importante. Bisogna avere pazienza e non bisogna criticarlo dopo due partite. Milik? Se leggi i social c'è una caccia a Milik, lo prendono in giro. Bisogna trovare una soluzione velocemente, non può stare a Napoli, girare a Napoli e passare per uno che vuole andar via. Capisco la posizione della società, ha fatto un investimento. Però lui non deve impuntarsi e deve limare le sue pretese, adattandosi a quella che è l'offerta della Roma. Sporting-Napoli? Mi aspetto il 4-3-3 con Insigne, Mertens ed Osimhen in attacco. Non si può bocciare il nigeriano alla sua prima vera uscita".