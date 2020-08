Cagni: "Il Napoli deve migliorare in personalità, Gattuso dia una guida ai suoi calciatori"

Notizie Napoli calcio. Gigi Cagni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal:

"Gattuso deve dare una guida ai calciatori. Guardando la partita col Barcellona, i primi minuti e come giocavano, cosa stava subendo il Barcellona, se tolgo il gol di Lenglet che doveva essere annullato, la parte negativa è la reazione che ha avuto il Napoli, è lì dove la squadra deve migliorare, nella personalità, invece il Napoli oggi ha ancora questo difetto che è unico. Tutti hanno detto che il Barcellona ha strameritato, ma io ho visto la partita in un altro modo: hanno reagito male ma non c'era questa differenza nella prima parte, prima del gol".