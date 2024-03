Cagni: "Il Napoli è debole nella fase difensiva, il reparto non è stato rinforzato sul mercato"

Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

"Il Napoli dovrebbe concentrarsi solo sul Torino ma è inevitabile pensare al Barça, ed è da lì che nascerà la formazione che venerdì sfiderà i granata. Il Torino va battuto per entrare in Champions, martedì è importantissima per arrivare ai quarti di finale e sognare il Mondiale per club, ma mi verrebbe da dire a Calzona di pensare solo al Toro.

Turnover? Sicuramente in mezzo al campo, visto che a Barcellona non ci sarà Zielinski, la scelta di escluderlo è stata fatta dalla società. Ora anche De Laurentiis si incavola con tutti, anche con DAZN, magari avrà ragione, ma certe cose i giocatori poi le avvertono.

La rincorsa Champions? Il Napoli ha vinto lo scudetto quindi è tecnicamente più forte delle altre che sono davanti, ma il calcio non è una scienza esatta. Mi sembra che il problema primario del Napoli sia la fase difensiva, il reparto non è stato rinforzato all'inizio della stagione, va bene provare a fare gol ma bisogna anche essere equilibrati.

Calzona sta lavorando avvantaggiato dal fatto che conosce bene l'ambiente, i giocatori si fidano e lui riesce a gestire una situazione non semplice. Come si batte il Toro? Correndo, senza dubbio. Il Torino è pericoloso davanti, è giovane, ma concede perché fa spesso l'uno contro uno, il Napoli ovviamente è favorito ma non deve sottovalutare i granata".