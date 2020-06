Ultimissime notizie calcio Napoli – Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso non è solo un uomo grintoso. E’ in crescita anche dal punto di vista tattico ed è sempre stato anche da calciatore un leader. La squadra è sempre compatta, non si slega mai”.