Cagni: "Cosa succede al Napoli? La cattiveria di voler vincere bisogna averla, e loro non ce l’hanno"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore dell’Empoli Luigi Cagni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cosa succede al Napoli? Se non c’è la cattiveria che serve, anche giocando male fregandotene del gioco e non superando la metà campo, pur di stroncare mentalmente l’avversario. La cattiveria di voler vincere bisogna averla, ed il Napoli non ce l’ha: non so da cosa dipenda, Spalletti questa dote la conosce ma forse alla squadra manca. Non è questione di paura o concentrazione, è proprio la mancanza degli occhi della tigre.

Insigne? Non può piangere a fine partita, è un segnale sbagliato. Lui è molto sensibile, ma non deve arrivare al pianto successivo, deve arrabbiarsi prima. Lorenzo è il capitano, quando al Maradona non fai tanti risultati buoni vuol dire che non è stato compreso il capire cosa significhi giocarsi i campionati. Non hanno avuto la leggerezza di vivere i momenti dei big match? Fatico a spiegarmelo, da giocatore ed allenatore devi avere voglia di vincere per 95 minuti e non devi fregartene dell’avversario. E forse questa dote qui è mancata al Napoli”