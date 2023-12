Cagliari, Scuffet: "Sul colpo di testa di Osimhen mi stava per riuscire una parata difficile, il palo non mi ha voluto aiutare"

Simone Scuffet, portiere del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club:

"Ovviamente l'obiettivo erano i punti, perché poi alla lunga sono quelli che contano: le prestazioni ci stanno dando morale perché ultimamente stiamo facendo veramente delle belle partite, ed è un peccato non riuscire a raccogliere. Abbiamo fatto secondo me una ottima partita contro un avversario fortissimo, e purtroppo non siamo riusciti a raccogliere punti. Ad oggi mi sento bene, sto trovando continuità che è una cosa importante, e purtroppo sul colpo di testa di Osimhen mi stava per riuscire una parata difficile, il palo non mi ha voluto aiutare ed è un peccato perché veramente ce lo meritavamo. Ovviamente dobbiamo tenere le cose buone che abbiamo fatto, perché sono davvero tante, e andare a Verona cercando di fare più punti possibile perché è una grande occasione"