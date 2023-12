Cagliari, Scuffet a DAZN: "Fatta una buona partita, il rimpianto è solo il risultato ma il Napoli ha due campioni..."

Simone Scuffet, portiere del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Cagliari 2-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il rimpianto è il risultato. Abbiamo fatto una buona partita, ma loro hanno segnato con due campioni. Dobbiamo ripartire dalla prestazione fatta. Il mister cambia spesso e siamo tutti partecipi. Ci sentiamo tutti determinanti e facciamo il massimo per la squadra. L'unione e la determinazione a non mollare mai è la nostra forza. Ci sentiamo tutti partecipi e nessuno si da per vinto. In questo gruppo si sta bene e si lavora bene.

Il calcio è così: abbiamo fatto una buona partita, ma siamo stati sfortunati. Nei due gol c’è stata la deviazione del palo, continuiamo a lavorare e giocare così. E’ da qui che si trovano i punti. Io ho cercato sempre di dare il mio, lavorando e migliorando. Sto trovando continuità. Se lavoriamo tutti insieme e proseguiamo così, possiamo costruire qualcosa di importante. Da portiere cerco di parare e di dare una mano ai compagni cercando di posizionarli al meglio e di incitare la squadra”.