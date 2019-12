Cagliari, Rog: "Anno della consacrazione? Qui sto bene, sono contento della continuità"

Può essere l'anno della consacrazione? C'è stata anche questa tra le varie domande rivolte a Marko Rog in mixed zone nel post partita di Sassuolo-Cagliari finita 2-2. L'ex Napoli, trasferitosi in Sardegna proprio in estate, ha risposto così: "Sono contento di giocare e della continuità, mi trovo bene sia col gruppo che con la società".

Cagliari che intanto arriva da 13 risultatu utili consecutivi ed è ancora al 4° posto. Il croato ha commentato così: "Stiamo facendo bene e stiamo cercando di migliorarci sempre di più. Il campo lo conferma, non molliamo e riusciamo a proseguire con i risultati positivi".