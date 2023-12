Cagliari, Ranieri: "Perdiamo perchè il Napoli ha due campioni: pazienza, ma se Dossena inquadra la porta..."

Claudio Ranieri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club:

"La squadra è cambiata, ha cambiato pelle, ha cambiato determinazione: abbiamo perso però tanto di cappello a questo Cagliari che ha perso perché il Napoli ha due campioni: ce ne ha tanti, però quando appunto si mettono in moto Osimhen e Kvaratskhelia ci sta che tu prendi i gol. Peccato perché nel primo tempo avevamo non patito, però abbiamo sofferto un pochino la loro veemenza, la loro pressione, e noi eravamo andati in contropiede due, tre volte: mi erano piaciuti perché siamo andati anche vicino a far gol, e nel secondo tempo la squadra ha risposto benissimo, ancor di più abbiamo preso in mano non dico le redini della gara però mettevamo in difficoltà ancor di più il Napoli, e forse nel momento migliore nostro sono passati in vantaggio: abbiamo subito pareggiato e peccato che ci hanno rifatto subito gol. Ma la partita è stata ben aperta, combattuta fino all'ultimo, la squadra non molla mai e questo è importante: c'è stato quell'ultimo colpo di testa di Dossena che se inquadra la porta ci porta al pareggio, però pazienza. Però questo è lo spirito, questa è la determinazione la voglia di di tirarci fuori dalle dalle sabbie mobili: c'è mancato un punto, ma faremo di necessità virtù, lo andremo a prendere da qualche altra parte"