Cagliari, Pisacane: “I nostri nonni hanno vinto la guerra andando in trincea, a noi basta stare sul divano, facciamolo!”

Ultime notizie calcio. Tra i tanti calciatori che hanno voluto mandare un messaggio di solidarietà c'è anche Fabio Pisacane, difensore del Cagliari. Il giocatore di origini napoletane, ha pubblicato video messaggio ai canali ufficiali del Comune di Cagliari:

E’ un momento che nessuno si sarebbe mai immaginato di trascorrere, un momento delicato per il nostro Paese. Rimanendo a casa in questi giorni ho letto una frase che diceva: “Ai nostri nonni fu chiesto di andare in guerra, a noi stanno chiedendo di stare a casa sul divano”. Anche se distanti, uniti possiamo vincere questa grande partita".