Cagliari, Nainggolan: "Se lo scudetto lo vincere l'Inter vuol dire che non lo fa la Juventus, quindi sono contento"

Ultimissime Calcio Napoli - Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari in prestito dall'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la partita di ieri sera proprio contro i nerazzurri. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Palo? Ci ho scherzato con Samir, poi diventava la mia vittima preferita. Ho lasciato un buon spogliatoio, sono sempre stato bene con tutti... Non ho mai creato problemi, al di là di quel che si dice. Io tifo sempre per i miei ex compagni, se poi vince l'Inter non vince la Juve, quindi sono contento".