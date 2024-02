Cagliari, l'ex Roccotelli: "Ecco come finirà la gara di domani con il Napoli"

Giovanni Roccotelli, ex calciatore del cagliari, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Capri Event. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Â

"Le ragioni della stagione balorda del Napoli? Io credo siano da ricondurre ai cambiamenti accaduti in estate. Penso ad esempio all'addio di Luciano Spalletti, il condottiero della compagine azzurra. Non lo diranno mai, ma sono convinto che il toscano sia andato via perché in palese disaccordo con Aurelio De Laurentiis.

Â

Per come la vedo io, vinceranno i partenopei. Il Cagliari mi sembra in chiara difficoltà . Claudio Ranieri cambia continuamente formazione, non ci sono certezze. Non penso che il match giocato mercoledì in Champions possa fermare i partenopei".