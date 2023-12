Edoardo Goldaniga, difensore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso dell’intervallo di Napoli-Cagliari 0-0. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’abbiamo preparata così in settimana, il Napoli è una squadra forte dobbiamo restare compatti. Poi proveremo in ripartenza ad essere pericolosi per cercare qualche occasione da gol, ci sarà ancora da battagliare nella ripresa”.