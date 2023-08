Cagliari-Bari, Ranieri: "Non c'era motivo di sfottere i baresi, l'avversario va rispettato"

Oggi sulle pagine del quotidiano La Repubblica c'è un'intervista a Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari neo-promosso in Serie A.

Tra i vari temi affrontati nell'intervista, si fa riferimento alla partita dei play-off promozione giocata e vinta contro il Bari. A fine gara, Ranieri andò dai tifosi del Cagliari in lacrime, chiedendo di interrompere i cori di sfottò contro i baresi.

"Perché alla fine dello spareggio rimproverò i suoi tifosi che stavano sbeffeggiando quelli del Bari?", chiedono a Ranieri. Lui ha risposto così: "Perché non c’era motivo di sfotterli. Il Bari era stato un avversario leale, andava rispettato. Capisco i cagliaritani, da decenni in tutta Italia gli urlano pecore, pastori, banditi. Ne ho sentite di cotte e di crude. Ma che importa: facciamo il tifo per noi, spendiamo energie per sostenere i nostri, degli altri non ci deve interessare".