Caressa: "Il Napoli domani imposterà dal basso, i catalani hanno un punto debole. Messi al San Paolo? Profeta nel tempio di un Dio"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Io sarò soddisfatto se il Napoli non prenderà gol, giocherà il pallone dal basso in faccia al Barcellona. Il primo palo del Barcellona sui corner è facilmente attaccabile perché lì adesso manca Luis Suarez che sui calci d’angolo dava una grande mano sul primo palo. Il Napoli ha battuto il Liverpool ed è stata l’unica a riuscirci per tantissimo tempo. Se hanno vinto contro i Reds possono battere anche il Barcellona. Messi al San Paolo è un profeta che entra nel tempio dedicato ad un Dio”.