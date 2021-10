Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Cabrini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"E' un campionato direi tirato, con diverse squadre che stanno lottando per il primo posto. Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, sembra possa essere la squadra da battere in questa stagione, però direi che è ancora presto. Per dire qualcosa di concreto bisogna aspettare primavera".