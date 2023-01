Cabrini: "Napoli-Juventus? Quando giocavo io i tifosi azzurri arrivavano con i tamburi per non farci dormire"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Le partite tra Napoli e Juventus? Quando giocavo io i tifosi del Napoli arrivavano con le batterie ed i tamburi per non farci dormire, con le trombette: io prima di un match però riuscivo a dormire, alla fine era divertente fino a quando non arrivava la polizia. Molto meglio immagini del genere rispetto a ciò che abbiamo visto nei giorni scorsi. La mossa di Allegri può esser fermare Lobotka? Sarà un match diverso da Inter-Napoli, il fatto che si giochi al Maradona avvantaggia gli azzurri che hanno dimostrato il loro valore in tutto il campionato. Il vero nemico del Napoli è il Napoli stesso, è una stagione in cui è la squadra più forte delle altre e può fare un grande campionato”