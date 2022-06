Il primo portiere sarà sicuramente Alex Meret, questa è l'unica certezza che ha il Napoli in merito alla sua porta. Il vice andrà poi acquistato, in virtù dell'addio di David Ospina. Ma poi bisognerà scegliere anche il terzo portiere è ballottaggio tra due prodotti del settore giovanile: Davide Marfella, il terzo in carica, e Nikita Contini, reduce dal prestito in Serie B.

