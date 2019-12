Buffon, l'agente: "Lazio unica squadra che ha vinto qualcosa, Gigi ha detto la verità"

Ultimissime calcio - Silvano Martina, agente di Buffon, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Cittaceleste.it. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Buffon non ha mai fatto mistero di avere una certa simpatia (ricambiata) con il popolo laziale. Ha detto che la Lazio è l’unica squadra che ha vinto qualcosa in questi anni di dominio bianconero. E domenica arriverà proprio la Lazio. "Ha detto la verità. La Lazio è l’unica squadra che ha vinto qualcosa. L’unica squadra che dieci giorni fa ha messo in difficoltà e battuto la Juventus nonostante un primo tempo eccellente dei campioni d’Italia. Sarà una partita combattutissima. Non saprei dire come finirà. La Lazio fa bene a credere allo scudetto, non credo che possa vincerlo ma fa bene a crederci. I fatti parlano chiaro. I bianconcelesti sono diventati una realtà importante. Lotito ha fatto un grande lavoro".