Budel: "Lindstrom? L'ho visto spaesato in un ruolo non suo, ha ricoperto tre posizioni"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’opinionista DAZN Alessandro Budel, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mazzarri in Napoli-Verona? Ha fatto ottimi cambi, ma inizialmente c’era confusione in campo: su Lindstrom prima l’abbiamo visto mezz’ala, poi seconda punta, poi esterno. L’ho visto spaesato in un ruolo non suo, poi con la giocata per Ngonge la sua partita è cambiata. Forse avrei messo prima Raspadori. Juan Jesus e Rrahmani hanno fatto una gran partita, Kvaratskhelia ogni volta che ha la palla sai che può creare qualcosa”