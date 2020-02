Budel: "La Samp non ha mai segnato nella prima mezz'ora di gioco, è questo il punto debole. Gara trappola per il Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Budel, ex centrocampista di Cagliari e Brescia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Stasera per il Napoli sarà una gara trappola, ho commentato la Samp due volte nell'ultimo mese per DAZN. La cura Ranieri sta funzionando, la Samp ha fatto una gran partita col Brescia e anche col Sassuolo. Gattuso deve puntare sui giocatori che sono lì con la testa e il mister, in questo, è un esempio. La Sampdoria è una delle poche squadre in Europa che non ha mai segnato nella prima mezz'ora, uno dei punti deboli è questo, non parte mai forte".