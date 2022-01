Carlo Buccirosso ha parlato a Tiki Taka:

Ultime calcio

"Sono stato abbonato 25 anni allo stadio e poi ho smesso per lavoro. L'innamoramento è passato ma c'è l'affetto. Sono deluso per un mondo cambiato, i procuratori guadagnano più dei calciatori che ormai giocano solo per denaro e non più per passione. Vedi Insigne che va via".