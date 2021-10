Bucciantini: "Questo non è un campionato da fuga, ma il Napoli ha qualcosa di particolare. Prossimo rigore? Nessuna sorpresa se non lo tira Insigne..."

Napoli Calcio - Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante 'Ne Parliamo il Martedì':

“La Juventus è la squadra più minacciosa e non ti fa mai sentire in fuga. E' capace di fare grandi strisce di vittorie quando deve rimontare. La classifica è straordinaria ma sembra che ogni gara sia una trappola per il Napoli. Il Napoli si è trovato a vincere una partita che ti dice che è cambiato qualcosa: una gara così non l'ha mai vinta negli ultimi anni. Una diversità è che lo scorso anno Osimhen non è stato apprezzato al massimo. Poi è arrivato l'infortunio, non si capisce quando possa tornare. Anche Rrahmani mentalmente è cresciuto. La mentalità non è mai mancata al Napoli, ma è cambiata l'interpretazione della partita: meno padroni del campo ma più della gara. Di Lorenzo, in questo momento, è il migliore esterno in Italia. Questo non è un campionato da fuga, ma il Napoli ha qualcosa di particolare. Rigori? Non mi sorprenderebbe vedere dal dischetto un altro calciatore e non Insigne”.