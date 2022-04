Bucciantini: "Le milanesi hanno partite difficili, il Napoli deve provarci ma c'è una cosa che va subito recuperata. Meret? C'è la Fiorentina"

Ultime calcio Napoli - Marco Bucciantini, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spalletti guarda alla classifica in questo momento, le milanesi hanno partite difficili ma il Napoli deve provarci. Il Napoli può vincerle tutte, l'Inter avrà anche una finale da giocare. Finale di stagione intenso, l'Inter dovrà giocare due gare in più. Il gol della Roma è stata una mazzata ma anche logico. Il Napoli deve ritrovare la blussola, poi verrà la classifica vincendo. Meret? La Fiorentina vuole un portiere e il primo della lista è Meret per tutti quelli che cercano un portiere".