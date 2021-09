Marco Bucciantini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Juve ha ritrovato Allegri per avere certezze, ma ha perso Ronaldo che è una certezza di 30 gol stagionali. Per tre anni la Juve non ha sviluppato idea di gioco, società e altro".