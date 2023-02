Bucciantini: "Il Napoli sta giocando ancora questa partita, tutto è iniziato da lì..."

Ultimissime Calcio Napoli - Marco Bucciantini incantato dal Napoli. Il giornalista ne ha parlato negli studi di Canale 8 nel corso del programma ‘Ne parliamo il lunedì’: “E’ iniziata una partita il giorno di Napoli-Liverpool e non è ancora finita: tutto è iniziato da lì. C’è stata una partita dove sono stati toccati dei livelli e non li hanno voluti mollare, hanno cercato tutti una conferma partita dopo partita. Siamo davanti a una novità clamorosa, una squadra che spinge sul 2-0 in trasferta: questa è una cosa nuova in Italia. Anguissa è arrivato come un incontrista a Napoli invece è si è rivelato un giocatore di grande qualità".