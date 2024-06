Bucci a CN24: "Caprile forte ma deve andare a giocare per essere il titolare del futuro. Conte, una certezza. Napoli? Mi ha fatto sentire al centro di un sogno"

Calciomercato Napoli - Luca Bucci, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante lo ‘Speciale CalcioMercato' di CalcioNapoli24 trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) e sul nostro canale Youtube. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Bucci sul Napoli

"Meret e Caprile? Difficile dire se possano restare o meno a Napoli insieme la prossima stagione. Caprile ha fatto molte bene ad Empoli e Bari e credo che, se l'idea del Napoli è quello di schierarlo titolare, allora deve andare ancora a fare esperienza e giocare. Poi le scelte le faranno i dirigenti. Ancelotti? Difficile aspettarsi una carriera del genere, fatta di vittorie esaltanti. Nessun allenatore ha vinto la Champions tante volte quanto lui. Nessuno si aspettava una carriera così. Ha fatto cose straordinarie come allenatore, il vincente della storia. Passato al Napoli? Esperienza bellissima ma in un anno difficile e travagliato. Mi è dispiaciuto farla nell'ultimo anno della mioa carriera. Peccato essere arrivato a 40 anni, avrei voluto giocare di più per questa tifoseria passionale, che ti fa sentire al centro di un sogno. Conte-Napoli, scelta giusta? Conte è l'allenatore giusto per tantissimi club. Ha dimostrato di saper vincere e condurre le squadre con un marchio ben preciso. Fa giocare le sue squadre con grosso temperamento, come il suo. Io l'ho conosciuto in Nazionale. Antonio è una certezza. Io e Conte? Pochi mesi abbiamo fatto insieme, poi si infortunò al ginocchio. Un ragazzo taciturno ma che in campo era un combattente, cosa che rispecchia anche il suo modo di essere allenatore".