Bucchioni: "Un quarto di campionato giocato, questo Napoli è da Scudetto! Insigne? Deciderà lui se calciare ancora i rigori..."

Napoli Calcio - Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli potevamo pensare, ad inizio stagione, che potesse lottare per la Champions ma ora l'avvio è importantissimo e diventa la favorita per lo scudetto. I conti si fanno, siamo ad un quarto del campionato. Un segnale di solidità importante, una partita complicata vinta con le stesse armi del Torino ma con la qualità incredibile. Il gol andrebbe fatto vedere a Coverciano. Insigne? Il leader tecnico è lui, solo lui potrebbe dire di non calciarli. Se metti in discussione il leader crei una crepa insanabile".