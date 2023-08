Bucchioni: "Nazionale, abbiamo toccato il fondo. De Laurentiis ha ragione"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Spalletti è pronto per la Nazionale, tre milioni sono tanti ma magari se la paga lui la clausola (ride, ndr.), tutto questo fa capire la pochezza del nostro calcio e degli uomini del nostro calcio come Gravina. Siamo all’ultimo livello e più in basso si inizia a scavare, siamo senza ct di nazionale femminile e nazionale maggiore. Mancini andava cacciato un anno e mezzo fa dopo l’eliminazione dal mondiale. Nessuno ha detto che Gravina deve andare e se non si interviene siamo allo sfascio. Tavecchio lo abbiamo messo in croce ma ha avuto la decenza di dimettersi dopo la mancata qualificazione nel 2018, Gravina è rimasto a fare cosa?! De Laurentiis ha solo ragione a pretendere la clausola, anche dal governo non interviene nessuno, questa situazione mi fa solo rabbia”.