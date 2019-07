Bucchioni: "Icardi piace ancora a De Laurentiis, su James accordo raggiunto per le cifre"

Enzo Bucchioni, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte per parlare delle ultime notizie sul mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “Il Napoli sta aspettando James, ma deve mettere in conto anche che che un altro club vada sul calciatore. Detto questo, mi pare che l’accordo sia stato trovato a 42 milioni, è la modalità di pagamento che sta rallentando il tutto. Il Napoli è forte della parola di James che vuole tornare da Ancelotti e sui suoi livelli e prima o poi quando hai l'accordo col giocatore l’operazione si chiude. Veretout non mi meraviglierei se alla fine vestisse l’azzurro perché anche in questo caso la volontà del giocatore è importate. Il Napoli non è ancora mosso, forse perché sa che il giocatore ce l’ha in mano. Milik c’è ma non può bastar perchè il Napoli giocherà su 2 competizioni: campionato e Champions League per cui è logico che si vada alla ricerca di un attaccante. Se 3 anni fa De Laurentiis voleva fortemente Icardi, a maggior ragione oggi potrebbe interessare”.