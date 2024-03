Bucchioni a CN24: "Vedrei bene Pioli al Napoli, ma alla fine resterà al Milan. ADL fa da 20 anni il dominus, su Spalletti..."

Enzo Bucchioni parla del possibile nuovo allenatore del Napoli ai microfoni durante CalcioNapoli24 Live. Queste le parole a CN24 Tv:

"Vedrei bene Pioli al Napoli, c'è bisogno che arrivi uno aziendalista che possa saper gestire il modo di essere di De Laurentiis. Una cosa che non poteva fare Gattuso come dissi e infatti abbiamo visto come è andata a finire. Pioli è migliorato in questi anni ed è riuscito anche a vincere come tutti gli chiedevano, alla fine però credo che Pioli resterà ancora al Milan.

Il Napoli ha da 20 anni un presidente che fa il dominus. Il personaggio del direttore sportivo è un poco oscurato e ci aspettiamo che arrivi un ds che non possa avere pieni poteri. Mi asptto un nome di un professionista che però non abbia un grande impatto mediatico.

Spalletti si adatta alle situazioni, è abilissimo anche dal punto logistico. E' stato in Russia ed è diventato russo, è stato a Napoli ed è diventato napoletano, è stato a Roma negli anni d'oro ed era romano de roma. Questa è la sua storia, è una grande qualità di chi riesce ad integrarsi totalmente in posti nuovi e differenti. Si è saputo adattare a certe situazioni.

Ora è diventato il più italiano degli italiani, parla di onorare la maglia azzurra e di 'regole' severe per aumentare l'asticella e il livello di quello rappresenta l'Italia. Questa è la strada per arrivare al sucesso, con rispetto del lavoro che fai".