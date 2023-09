Bucchi: "Spalletti ha voluto Raspadori a Napoli, se dovessimo dargli un ruolo..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Sassuolo Christian Bucchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Raspadori sarà centrale nella Nazionale di Spalletti? Io credo che in questo momento ci sia la possibilità di costruire, fino ad oggi abbiamo cercato l’usato sicuro con giocatori di maggiore esperienza e numeri, ma inevitabilmente con un avvicendamento tecnico si può ragionare in maniera diversa.

Spalletti ha voluto Raspadori a Napoli e ne conosce le qualità, in base al modulo credo che possa essere una grandissima risorsa per un futuro abbastanza lungo. Se uno dovesse dare un ruolo a Raspadori, sarebbe una seconda punta in un 4-2-3-1 o 4-4-2, nel 4-3-3 si sentirebbe a suo agio da attaccante centrale. Garcia sarà bravo a trovargli uno spazio, viste le qualità”