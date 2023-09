Bucchi: "Raspadori? Lo metterei in campo a prescindere, sull’esterno è un po’ sacrificato ma..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Sassuolo Christian Bucchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Raspadori sta molto bene, è carico e la titolarità in Nazionale ha aumentato la sua fiducia e la sua autostima: io lo metterei in campo a prescindere, è uno che ha qualità e gioca per la squadra, certo sull’esterno è un po’ sacrificato ma è un piacere vederlo in campo seppur adattato. Genoa-Napoli può dare delle indicazioni sulla stagione azzurra, è una annata diversa e si devono trovare le giuste sinergie con una difesa solida e prestazioni importanti. Lo scorso anno Spalletti ha stravinto, ora tutti aspettano di rivedere lo stesso Napoli”