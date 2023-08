Bucchi: "Osimhen il simbolo di questo Napoli, la crescita dipende solo da lui e dal suo atteggiamento"

Cristian Bucchi è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Tra tutti ho sempre detto che la perdita di Kim è quella che più di tutti mi preoccupava. Osimhen è un giocatore che cresce di continuo, mi piace il suo atteggiamento a prescindere del risutato in corso che sia 0-0 o 3-0. E' il giocatore simbolo del Napoli per come dà conforto a tutti. Il rinnovo è questione di poco, si risolverà a meno che non arrivi l'offerta irrinunciabile in questi giorni sia per il giocatore che per il club".