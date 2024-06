Brutto infortunio in Nazionale: Europei a rischio

Brutto infortunio in Nazionale per il calciatore polacco ex Napoli che ha avuto un problema al ginocchio in amichevole contro l'Ucraina a pochi giorni dall'inizio degli Europei.

Infortunio Milik in Nazionale

L'attaccante della Juventus è uscito per infortunio durante l'amichevole contro l'Ucraina: grande preoccupazione tra i compagni. Grande preoccupazione per Arek Milik, attaccante della Juventus che dovrebbe giocare gli Europei con la Polonia. L'attaccante è stato portato negli spogliatoi sorretto a braccia dallo staff medico della Polonia dopo che in un contrasto ha messo male il ginocchio sinistro che ha avuto una torsione innaturale.