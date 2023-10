Bruscolotti: "Rrahmani sarà un rompicapo per Garcia! Scommesse? Stiamo rasentando l'assurdo"

Ultime notizie Napoli - Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Scandalo scommesse? Stiamo rasentando l'assurdo. Oggi un giocatore può divertirsi in diversi modi, i soldi sono abbastanza e andare a cercare altri modi di guadagnare vuol dire che hai perso la testa. E' una brutta pagina per il calcio, la credibilità viene messa in discussione. Ogni tot di anni esce fuori questa situazione e non va bene.

Il Napoli a Verona? Siamo in un momento particolare con la vicenda che abbiamo seguito sul possibile esonero di Garcia. Tutto ciò non ha fatto bene all'ambiente Napoli. Speravamo tutti fosse un anno di divertimento, invece non lo è per ora. L'allenatore deve capire quelle che sono le esigenze dei calciatori, deve mettersi a disposizione della squadra trovando il giusto rapporto con la squadra. Se ha accettato di proseguire è perchè credo voglia recuperare qualcosa che s'è perso in questo periodo.

Rrahmani? La cosa importante è avere a disposizione tutti, ora sarà un bel rompicapo per Garcia che dovrà scegliere la coppia di difensori centrali"