Bruscolotti: "Quello che ha provato De Laurentiis uscendo dallo stadio è un segno fortissimo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il messaggio che ha lanciato Spalletti è bellissimo ma non è una novità, è bello perchè sappiamo il rispetto per la gente. Sappiamo cosa vuole Napoli dai giocatori, quando sento queste parole l’orgoglio si gonfia sempre più. Ci sono mille ragioni per essere felici, Spalletti fa bene a far capire che si è a buon punto ma non bisogna perdere il lume della ragione: sono tutti consapevoli di ciò che stanno facendo, ma serve un po’ di calma. C’è un episodio che vorrei citare: quello che ha provato il presidente uscendo dallo stadio è un segno fortissimo, è una manifestazione d’affetto da parte della gente che gli ha riconosciuto ciò che sta facendo”