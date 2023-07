Notizie Calcio Napoli - L'ex difensore azzurro Giuseppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Canale 21:

"Politano? Che significa vuole giocare di più? Tutti vogliono giocare, dipende da cosa dimostri dal campo. Non è che quando firmi un contratto c'è scritto che giocherai sempre. Certe dichiarazioni vanno un po' ponderate. Non esiste. Gli allenatori scelgono in base ai migliori. Tra l'altro già lo scorso ha detto cose simili, allora che cosa vuol dire? Dove vuoi arrivare? Vuoi andare via?".