Bruscolotti: "Ostigard? Va visto in coppia con Rrahmani, non è Kim ma non si sa mai..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kim è stato un difensore particolare sotto tutti gli effetti, ha trasmesso tanto ai compagni di reparto a partire da Rrahmani: trovarne uno come lui oggi è come trovare l’ago nel pagliaio, perchè ci sono tantissime doti e un difensore che le ha poi costa tantissimo. Ho sentito qualche allenatore dire che andrebbero istruiti come una volta i nostri difensori, su Leo Ostigard dico che va inserito in coppia con Rrahmani per vedere come si sposano, certo non sarà come quella con Kim ma non si sa mai: il calcio può riservare sorprese, Ostigard ha passato un anno con Kim e ne avrà imparate di cose”