Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha fatto quello che doveva fare all'inizio, puntellare i ruoli dove c'era necessità. Tutti speriamo che possa arrivare qualcuno che possa fare tanti gol, ma non bisogna maltrattare Milik, è uno che in Serie A è da 20 gol a salire, la gente deve tenerne conto, e giustamente la società non deve prendere tanto per farlo".