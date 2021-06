Bruscolotti: "Nessun dispetto col Verona, è un'assurdità! Al fischio finale, vi rivelo cosa avrei fatto..."

Napoli Calcio - Giuseppe Bruscolotti, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Insigne bandiera a Napoli per sempre mi piacerebbe, sarebbe bello per noi e importante per lui. Deve rinnovare. La gente continua a chiedere cosa è accaduto col Verona, non so se era una squadra impaurita perchè in altre occasioni hanno fatto gare importanti. I tifosi sono rimasti delusi dallo spettacolo visto col Verona ma non è una cosa voluta, non può essere un dispetto. Avrei sciolto il silenzio stampa nell'ultima partita per spiegare i motivi del risultato".